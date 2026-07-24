NEET-UG ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ₹6.38 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ, ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ NEET-UG ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ (Paper Leak) ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ (Union Education Minister) ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ (Dharmendra Pradhan) ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (Student Protests) ಇದೀಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' (CJP) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ (Resignation) ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರನ್ನು ದೂಷಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರು, ಅವರನ್ನು ಸಂಪುಟದಲ್ಲೇ (Cabinet) ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 57 ವರ್ಷದ ಪ್ರಭಾವಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ (Net Worth) ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಿಂದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರವರೆಗೆ:
ಜೂನ್ 26, 1969 ರಂದು ಒಡಿಶಾದ (Odisha) ಅಂಗುಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಲ್ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ್, ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಇವರ ತಂದೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ (RSS) ಸಂಯೋಜಿತ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ (ABVP) ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ್, 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ (MLA) ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. 2004 ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 2004 ರಿಂದ 2006 ರವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ (BJYM) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಲ್ಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಸಂಸದರಾಗಿರುವ ಇವರು, ಈ ಹಿಂದೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿಯೂ (Minister of Skill Development) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ:
ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು 1990 ರಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಆಂಥ್ರೊಪಾಲಜಿ (Anthropology) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಲಾ ಪದವಿ (MA - Master of Arts) ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನ್ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ:
ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಧಾನ್ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ₹6.38 ಕೋಟಿ (₹6.38 Crore). ಪತ್ನಿ ಮೃದುಲಾ ಠಾಕೂರ್, ಮಗಳು ನೈಮಿಷಾ ಮತ್ತು ಮಗ ನಿಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 2022-23ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹12.74 ಲಕ್ಷವಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಆದಾಯ ₹49 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಗಳ ಆದಾಯ ₹4.6 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ವಿವರ :
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ (ಸ್ವಂತ): ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ₹1.99 ಕೋಟಿ.
ಇದರಲ್ಲಿ ₹1.39 ಕೋಟಿ ಚರಾಸ್ತಿ (Movable Assets) ಮತ್ತು ₹92 ಲಕ್ಷ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ (Immovable Assets) ಸೇರಿದೆ. ಇವರ ಮೇಲಿರುವ ಸಾಲ (Liabilities) ₹32 ಲಕ್ಷ.
ಪತ್ನಿ ಮೃದುಲಾ ಠಾಕೂರ್: ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ₹4.12 ಕೋಟಿ (ಚರಾಸ್ತಿ ₹2.95 ಕೋಟಿ, ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ₹1.37 ಕೋಟಿ, ಸಾಲ ₹20 ಲಕ್ಷ).
ಮಕ್ಕಳು: ಮಗಳು ನೈಮಿಷಾ ಬಳಿ ₹25 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಗ ನಿಶಾಂತ್ ಬಳಿ ₹1.62 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚರಾಸ್ತಿಗಳಿವೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ :
ಪ್ರಧಾನ್ ಕುಟುಂಬವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ, ಪಿಪಿಎಫ್ (PPF) ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹2.47 ಕೋಟಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ₹80.40 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು (Mutual Funds) ಹೊಂದಿದ್ದು, 2024 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ (Insurance Policies) ₹67.72 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ್ ಬಳಿ ₹35,000 ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಬಳಿ ₹40,000 ನಗದು (Cash in hand) ಇದೆ.
ಸಾಲಗಳು :
ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಐಡಿಬಿಐ (IDBI) ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ₹31.38 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಡಾ. ದೇವೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ, ಪತ್ನಿ ಮೃದುಲಾಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ, ಮಾಧುರಿ ಠಾಕೂರ್ಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಡಾ. ಮಂಜುರಿ ಠಾಕೂರ್ಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹22 ಲಕ್ಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ₹53.38 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದೆ.
ಭೂಮಿ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳು:
ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ₹12 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ (Agricultural land) ಮತ್ತು ₹20.50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನ ಇಂದಿರಾಪುರಂ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದಂಪತಿಗಳು ಸುಮಾರು ₹1.98 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು (Residential properties) ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಪ್ರಧಾನ್ ಬಳಿ 2011ರ ಮಾಡೆಲ್ನ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ (Honda City) ಕಾರು ಇದೆ, ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿವೆ. ಪ್ರಧಾನ್ ಬಳಿ ₹13.5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 200 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ (Gold) ಮತ್ತು 2.5 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇದ್ದರೆ, ಪತ್ನಿ ಬಳಿ ₹35 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 500 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 10 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ (Silver) ಇದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು (NEET Issue) ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಂತಿದೆ.