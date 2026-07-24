ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ರಜೆ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಹ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಅಮಾನವೀಯ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಐಟಿ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ (Tech Mahindra) ಈಗ ವಿವಾದದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಜೆ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದರೂ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಅಮಾನವೀಯ ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಾವನಾ ಎಂಬುವವರು ಈ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ರಜೆ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ದುಂಡಿಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾವನಾ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳೇನು?
ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ರಜೆ ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾವನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ ರಜೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ರಜೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ? ಎಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಲೂ ಪರ್ಮಿಷನ್
ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆತ್ಮಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವನಾ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿನ 'ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್' (ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ) ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಕೇವಲ ಲಾಭದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸದೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.