ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಟಿಟಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ, ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸೀಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಕರ್ತವ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಅವರ ನಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ತವ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಟಿಟಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನೂ ಮರೆಯದೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಟಿಟಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ.
ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟ ಅರಿತ ಟಿಟಿ
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟಿಟಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ. ಆದರೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಮೊದಲು ಆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅವರು, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸೀಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಅವರು ತೋರಿದ ಕಾಳಜಿ ಹಲವರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯ, ದೊಡ್ಡ ಮಾನವೀಯತೆ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಟಿಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ.
ಜಿತೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಈ ನಡೆ, ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ನೆರವು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತೋರುವ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ನಡೆ
ಈ ಘಟನೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆರವಾದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಈ ಮಾನವೀಯ ನಡೆಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಲಾಂ!