ತಿರುಪತಿ (ಅ.3): ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ 'ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ'ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು 25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ (ಟಿಟಿಡಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಆರ್ ನಾಯ್ಡು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಮಲ ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು 'ಹುಂಡಿ'ಯಲ್ಲಿ (ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ) ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಈ ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ, 5.8 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀವಾರು (ದೇಗುಲ) ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು, ಮತ್ತು ಹುಂಡಿ ಆದಾಯ 25.12 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು" ಎಂದು ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವದ ಇತರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅವರು, 26 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರಿಗೆ 'ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ' (ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನ) ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 2.4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
60 ಟನ್ ಹೂವಿನ ಬಳಕೆ
ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 28 ಲಕ್ಷ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು (ಪವಿತ್ರ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ) ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 28 ರಾಜ್ಯಗಳ 298 ತಂಡಗಳು 6,976 ಕಲಾವಿದರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ ಎಂದು ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಲು 60 ಟನ್ ಹೂವುಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು 90,000 ಕಾಲೋಚಿತ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.