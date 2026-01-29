SC Stays UGC New Anti-Discrimination Rules; Issues Notice to Centre ಯುಜಿಸಿಯ ಹೊಸ ತಾರತಮ್ಯ ವಿರೋಧಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.29):ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧನ ಆಯೋಗದ (ಯುಜಿಸಿ) ಹೊಸ ತಾರತಮ್ಯ ವಿರೋಧಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ. ಅವುಗಳ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ತಾರತಮ್ಯದ ಒಳಗೊಳ್ಳದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಯುಜಿಸಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಿಯಮಗಳು ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆ ಬರುವವರೆಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.
ಯುಜಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ನಿಯಮವೇನು?
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುಜಿಸಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಾರತಮ್ಯದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಿತಿಗಳು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು, ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಈ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಈ ನಿಯಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅದರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು "ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ" ಮತ್ತು "ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು" ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿತು. 2012 ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸಲಹಾ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
"ನಾವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದರು, "ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಭಾಷೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈ ನಿಯಮಗಳು ಹೊರಗಿಡುವಂತಿದ್ದು, ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಅಥವಾ ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗಗಳ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅಂತಹ ಆಯ್ದ ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ರಹಿತ ವರ್ಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಗೆತನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಮಾನತೆಯ ಬದಲು ವಿಭಜನೆಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಅವರ ವಕೀಲರು "ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು, ಇದನ್ನು "ಸಂವಿಧಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಆದೇಶ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು "ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ವಾತಾವರಣ" ವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನು 2026 ರ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಏಕೆ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಬಲವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೋರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲೆ ಇಂದಿರಾ ಜೈಸಿಂಗ್ ಅವರು ಎತ್ತಿದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಈ ಅರ್ಜಿಯು ಸಮಾನತೆಯ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಜದ ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು.
ರೋಹಿತ್ ವೇಮುಲಾ ಮತ್ತು ಪಾಯಲ್ ತಡ್ವಿ ಅವರ ತಾಯಂದಿರಾದ ರಾಧಿಕಾ ವೇಮುಲಾ ಮತ್ತು ಅಬೇದಾ ಸಲೀಂ ತಡ್ವಿ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ (ಪಿಐಎಲ್) ನಂತರ ಯುಜಿಸಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಕೋರಿದ ಅರ್ಜಿ ಇದಾಗಿತ್ತು.