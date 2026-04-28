ಶಬರಿಮಲೆ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಗಳಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶದ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನೈತಿಕತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಏ.28): ಕೇರಳದ ಶಬರಿಮಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಾರತಮ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ 9ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಿಯಮಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ vs ಶಾಲಾ ನಿಯಮಗಳು
ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ದರ್ಗಾಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವಕೀಲ ನಿಜಾಮ್ ಪಾಶಾ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. "ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸುವುದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಶಾಲೆಯ ನಿಯಮಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು.
ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಶಾ, "ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪರಂಪರೆಯೂ (Traditions of the Prophet) ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಮಾತ್ರ 'ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ'ವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಸೀದಿಯ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, "ಮಸೀದಿಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರೂ ಹೋಗಿ ಘಂಟೆ ಬಾರಿಸಲು ಅಥವಾ ಆರತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರುತ್ತದೆ," ಎಂದರು.
ಮನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ನಡೆದ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ (AIMPLB), "ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಸೀದಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ," ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ 7 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ: ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 25ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನು?
ನೈತಿಕತೆ: 'ನೈತಿಕತೆ' ಮತ್ತು 'ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನೈತಿಕತೆ'ಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಮರ್ಶೆ: ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮಿತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಸಮತೋಲನ: ವಿಧಿ 25 (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕು) ಮತ್ತು ವಿಧಿ 26 (ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಥದ ಹಕ್ಕು) ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಹೇಗೆ?
ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ವಿಧಿ 26ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದೇ?
ಹಿಂದೂ ವರ್ಗ: ವಿಧಿ 25 (2)(ಬಿ) ನಲ್ಲಿ 'ಹಿಂದೂಗಳ ವರ್ಗ' ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು?
ಪಿಐಎಲ್ (PIL): ಆ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿ ಅಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದೇ?
ಶಬರಿಮಲೆ ಕೇಸ್: ಕೇಂದ್ರದ ನಿಲುವು
ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಶಬರಿಮಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿತ್ತು. "ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪುರುಷರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು," ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿತ್ತು.