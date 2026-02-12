Sawalkot Dam: India's ₹5,129 Cr Project Ignites Tension with Pakistan ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು (ಐಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿ) ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತವು ಸಾವಲ್ಕೋಟ್ ಮೆಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.12): ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಚೆನಾಬ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ 5,129 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಾವಲ್ಕೋಟ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಭಾರತದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ನವದೆಹಲಿ ತನ್ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ "ನೀರು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ನೀತಿ" ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಸಿಎನ್ಎನ್-ನ್ಯೂಸ್ 18 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು (ಐಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿ) ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತವು ಸಾವಲ್ಕೋಟ್ ಮೆಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು 1960 ರ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತವು ಈ ಯೋಜನೆಯು ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ (MEA), ಭಾರತದ ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತದ್ದು ಜಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಎಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
"ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಸಾವಲ್ಕೋಟ್ ಯೋಜನೆಯು ಐಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ನದಿಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವಿಶಾಲವಾದ "ನೀರಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ" ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು IWT ಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು "ಜಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಚೇರಿಯು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಿಂಧೂ ನದಿ ನೀರು ಆಯುಕ್ತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ನೀರು ಆಯುಕ್ತರು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು, ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಚೇರಿಯ ವಕ್ತಾರ ತಾಹಿರ್ ಅಂದ್ರಾಬಿ, ಐಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿ "ಎರಡೂ ದೇಶಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಧನ"ವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದ್ರಾಬಿ ಹೇಳಿದರು.
ಏನಿದು ಸಾವಲ್ಕೋಟ್ ಮೆಗಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್?
ಸಾವಲ್ಕೋಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು NHPC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದಾಜು 5,129 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉಧಮ್ಪುರ ಮತ್ತು ರಂಭನ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಬಾಗ್ಲಿಹಾರ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಸಲಾಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಳಮುಖದ ನಡುವೆ ಚೆನಾಬ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು 1,856 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಂತ I (1,406 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್) ಮತ್ತು ಹಂತ II (450 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್) ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು "ರನ್ ಅಫ್ ರಿವರ್" ಯೋಜನೆ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬೇಗನೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಧೂ ನದಿ ನೀರು ಒಪ್ಪಂದದ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಸಾವಲ್ಕೋಟ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.