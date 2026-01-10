ಭೋಪಾಲ್ನ ನಯಾಪುರದಲ್ಲಿ 16.62 ಎಕರೆ ಪೂರ್ವಜರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಅವರ ತಾಯಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ (ಜ.10): ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಪಟೌಡಿ ನವಾಬ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಅವರ ತಾಯಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾನೂನು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪಟೌಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು, ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಾದಿತ ನಯಾಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 16.62 ಎಕರೆ ಪೂರ್ವಜರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು.
1998 ರಲ್ಲಿ ಅಕೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರು ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೂಡಿದಾಗ ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, 1936 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಭೋಪಾಲ್ ರಾಜಮನೆತನದ ಸದಸ್ಯರಾದ ನವಾಬ್ ಹಮೀದುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು ತಮಗೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು. ಆದರೂ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು. ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಾನ್ಯ ಪುರಾವೆಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಳಂಬವನ್ನೂ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಕಾರಣವೆಂದು ಗಮನಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದಾಖಲೆ ನೀಡದ ಎದುರಾಳಿ ಪಕ್ಷ
ಎದುರಾಳಿ ಪಕ್ಷವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ವಾದಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ, ಪಟೌಡಿ ಕುಟುಂಬದ 16.62 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ, ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಹಿಂದಿನ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜ್ಯವಾದ ಭೋಪಾಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬವು ಹೊಂದಿರುವ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.