ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಸೋದರ ಸೊಸೆ ಕರಿಷ್ಮಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಯುವ ನೇತ್ರತಜ್ಞರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಸಚಿನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರನ್ನು “ಸಚು ಕಾಕಾ” ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಸೋದರ ಸೊಸೆ ಕರಿಷ್ಮಾಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ; ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣವೊಂದು ಮೂಡಿದೆ. ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಅವರ ಸೋದರ ಸೊಸೆ ಕರಿಷ್ಮಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಚಿನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಿಷ್ಮಾಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ?
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನ ಸೊಸೈಟಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ MOSCON 2026ರಲ್ಲಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಯುವ ನೇತ್ರತಜ್ಞರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುವ ಬೆಲ್ ಫಾರ್ಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಫರೂಖ್ ಉಡ್ವಾಡಿಯಾ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಗೂ ಕರಿಷ್ಮಾ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋದರ ಸೊಸೆಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಚಿನ್ ಅಭಿನಂದನೆ
ಸಚಿನ್ ಅವರ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕರಿಷ್ಮಾ, “ಸಚು ಕಾಕಾ” ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಬೋಧಿಸಿ, ಅವರ ಬೆಂಬಲ ತನಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಚಿನ್, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದ ಸಾಧನೆ
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳು, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಈ ಗೌರವ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಬದ್ಧತೆಗೆ ದೊರೆತ ಮನ್ನಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಚಿನ್ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.