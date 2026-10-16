ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ರೊಮೇನಿಯಾ ಮೂಲದ ಮರಿಯಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ, ಮುಂಬೈನ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಗರ್ಬಾ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಬಾ ಕೇವಲ ನೃತ್ಯವಲ್ಲ, ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯೂ ಹೌದು ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ನವರಾತ್ರಿ ಗರ್ಬಾ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ರೊಮೇನಿಯಾ ಯುವತಿ! “ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನೋಡಿಲ್ಲ” ಎಂದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿ
ಭಾರತದ ಹಬ್ಬಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಸಂಭ್ರಮ ವಿದೇಶಿಗರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ರೊಮೇನಿಯಾದ ಯುವತಿ ಮರಿಯಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಅವರ ಅನುಭವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಮಾಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗರ್ಬಾ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದ ಬಳಿಕ ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ”
ಮರಿಯಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಬಾ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ, ವಿವಿಧ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ.
“ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗರ್ಬಾ ಕೇವಲ ನೃತ್ಯವಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ
ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವು ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಒಂಬತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಬಾ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು, ಯುವಕರು, ಹಿರಿಯರು ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ವಯೋಮಾನದ ಜನರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದು, ಜನರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ. ಗರ್ಬಾ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯ ನೃತ್ಯವಲ್ಲ; ಅದರ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶ ಅವರನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ.
ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ
ಗರ್ಬಾ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೇವಗೊಂಡವು ಎಂದು ಮರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ, ಭಾರತವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಬೇಸರ ಅಥವಾ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಸಂತೋಷ—ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಬಳಿಕ ಇಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಮರಿಯಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅನೇಕರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವುದನ್ನು ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಗರ್ಬಾ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಕೆಲವರು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಘಟನೆ ಹಬ್ಬಗಳು ಜನರನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಸಂಭ್ರಮ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮರಿಯಾ ಅವರ ಅನುಭವ ಒಂದು ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.