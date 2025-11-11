ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫರಿದಾಬಾದ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟಕದ ಶಂಕಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಮರ್, ಫರಿದಾಬಾದ್ನ ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 9 ಮಂದಿ ಸಾವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.11): ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿ 9 ಮಂದಿ ಸಾವು ಕಂಡಿದ್ದು, 24 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಹುಂಡೈ ಐ20 ಕಾರನ್ನು ಶಂಕಿತನೇ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫರಿದಾಬಾದ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟಕದ ಶಂಕಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಮರ್, ಫರಿದಾಬಾದ್ನ ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ.
ಉಮರ್, ಕಳೆದ ವಾರ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅನಂತನಾಗ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ (ಜಿಎಂಸಿ) ಮಾಜಿ ಹಿರಿಯ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ರಾಥರ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಥರ್ ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ಫರಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಉಮರ್ನ ತಾಯಿ ಶಹೀಮಾ ಬಾನೋ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರಾದ ಆಶಿಕ್ ಮತ್ತು ಜಹ್ರೂರ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಫರಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಬಂಧನಗಳ ನಂತರ, ಇದರ ಭೀತಿಯ ನಡುವೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಉಮರ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರು ದಾಳಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಉಮರ್ ತನ್ನ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಟೋನೇಟರ್ ಇರಿಸಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇಂಧನ ತೈಲವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 6.52 ಕ್ಕೆ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಸುನೇಹ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಬಳಿ ವಾಹನವನ್ನು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.19 ಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಂಜೆ 6.48 ಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಚಾಲಕನ ಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಾರು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಕ್ರದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸುಕುಧಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ, ವಾಹನವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದನೆಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ದರಿಯಾಗಂಜ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ವಾಹನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಲನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹತ್ತಿರದ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸಿಟಿವಿ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆ ಕಾರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಬದರ್ಪುರ್ ಗಡಿಯಿಂದ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಅದರ ಉಳಿದ ಮಾರ್ಗ ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ.ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನಿಷ್ಠ 13 ಶಂಕಿತರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಕಾರ್?
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗುಪ್ತಚರ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಹುಂಡೈ ಐ20 ಕಾರು ಮೂಲತಃ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅವನ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೈ ಬದಲಾಗಿದೆ - ಮೊದಲು ನದೀಮ್ಗೆ, ನಂತರ ಫರಿದಾಬಾದ್ ಸೆಕ್ಟರ್ 37 ರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಕಾರು ಡೀಲರ್, ರಾಯಲ್ ಕಾರ್ ಜೋನ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಅದಾದ ನಂತರ, ಆ ವಾಹನವನ್ನು ಆಮೀರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ತಾರಿಕ್ (ಫರಿದಾಬಾದ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ) ಮತ್ತು ನಂತರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಮರ್ ಖರೀದಿಸಿದರು.
2900 ಕೆಜಿ ಐಇಡಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಶಕೀಲ್ ಬಂಧನದ ನಂತರ, ಕಾರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ತಾರಿಕ್ ಎಂಬಾತನನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆಮಿರ್ ಮತ್ತು ತಾರಿಕ್ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ, ಮುಜಾಮಿಲ್ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಉಮರ್ ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದನೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಬಹುಶಃ ಇದು ಫಿದಾಯೀನ್ ಕೃತ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಫರಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೇ ಕಾರ್ಗೆ ಚಲನ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಇನ್ನೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರು ಇನ್ನೂ ತಾರಿಕ್ ಬಳಿ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅದರ ಮಾರಾಟ ಹಾದಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ, ಸ್ಫೋಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡಗಳು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿವೆ.
ಸ್ಫೋಟಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ
ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಶೇಷ ಘಟಕದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫರಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಫೋಟಕಗಳ ಕುರಿತು ಪಡೆ ಫರಿದಾಬಾದ್ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇರುವುದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವರದಿಯು ವಸ್ತುವಿನ ನಿಖರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಜಾಮಿಲ್ ಶಕೀಲ್ಗೆ ಫರಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವನ ಸಹಚರರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಹು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಕೀಲ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಇಂದು ಫರಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಲಿಯಾದವರ ಗುರುತು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ
ಸ್ಫೋಟದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಒಂಬತ್ತು ಮೃತದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದವರ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಗ ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಗುರುತನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ಕಾಯ್ದೆಯ (ಯುಎಪಿಎ) ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಮತ್ತು 18 ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಯತ್ನದ ಆರೋಪಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಮತ್ತು 4 ಅನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಫೋಟವು ಕಿವುಡಾಗಿಸುವಷ್ಟು ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಿಒ ವರೆಗಿನ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬಂತು.
ಇದು ಹಲವಾರು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಾಹನಗಳ ಡೋರ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಗಾಜಿನ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿತು. ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಬಾರ್ಡರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.