ಭಾರತದ ಹೃದಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಬಿಳಿ ಕೋಟು ಧರಿಸಿದ ಫರೀದಾಬಾದ್ ಪ್ಲಾನ್ ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ಹೆಡೆ ಬಿಚ್ಚುವ ಮೊದಲೇ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಭಸ್ಮವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫರೀದಾಬಾದ್ ಬಿಳಿ ಕೋಟು ಉಗ್ರರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.10) ಭಾರತದ ಹೃದಯ ಎಂದೇ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಉಗ್ರರ ಕೃತ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟವೋ ಅನ್ನೋದು ತೀವ್ರ ತನಿಖೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು, ಅಸ್ಥಿರತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಉಗ್ರರು ನಿರಂತರಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಭಾರತದ ಗೌರವ, ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಭಾರತದ ಹೃದಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹರ್ಯಾಣದ ಫರೀದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಉಗ್ರರು ಓದು ಬರದವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಡವರಲ್ಲ, ಧರ್ಮದ ಅಮಲು ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಬಿಳಿ ಕೋಟು ಧರಿಸಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೈದ್ಯರು ಅನ್ನೋದು ದುರಂತ. ಫರಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ದೇಶದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ದುಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ದಾಳಿ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಫರಿದಾಬಾದ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಪತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ;
ಅದು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 2,900 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ನಿವಾಸದಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ದೇಶದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಒಮ್ಮೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಭಾರತ ಅದು ಮತ್ತೆಂದೂ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉಗ್ರರು ಸಾಮಾನ್ಯದವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇವರು ಹರಿದ ಚೀಲವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಡವರಲ್ಲ, ಅವರು ಬಿಳಿ ಕೋಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಬೀದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಕ್ರಿಯ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ, ತರ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಫರೀದಾಬಾದ್ ದಾಳಿ ಉಗ್ರರ ಪ್ಲಾನ್ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ತಡೆಯಿತು.
ಗುಜರಾತ್ ರಿಸೀನ್ ಕೇಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಫರೀದಾಬಾದ್ ಪ್ರಕರಣ
ಫರೀದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 2900 ಕೆಜಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಪತ್ತೆ ಮೂಲಕ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯವೊಂದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಗ್ರರ ಪ್ಲಾನ್ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ವೈದ್ಯರ ವೇಷ ತೊಟ್ಟ ಉಗ್ರರ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗುಜರಾತ್ನ ರಿಸೀನ್ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಜಿಹಾದ್ಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಮೂಲಾಗ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ವೃತ್ತಿಪರರ ಅದೇ ಮಾದರಿ ಫರೀದಾಬಾದ್ನಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಗುಜರಾತ್ ಎಟಿಎಸ್ ರಿಸೀನ್ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿತು. ಯುಪಿಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಅನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದವು.
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯು ಬಡತನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಡತನ ಶ್ರೀಮಂತ, ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಅನ್ನೋ ಭಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಫರೀದಾಬಾದ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವವರು ಬಡವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ವಿಷಪೂರಿತವಾದ ಗಣ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಫರೀದಾಬಾದ್ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ವೈಟ್-ಕಾಲರ್ ಜಿಹಾದ್ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆಯಲ್ಲ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲದು. ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಫರೀದಬಾದ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 150 ಬಾಂಬ್ ವಶಕ್ಕೆ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಷಗಳು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ದಶಕವಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಬೈನಿಂದ ದೆಹಲಿಯವರೆಗೆ, ಸ್ಫೋಟಗಳು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಭಾರತ ಉಗ್ರರ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಉಗ್ರರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಬಾಟ್ಲಾ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆದ ಬಳಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಗಳಗಳನೇ ಅತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖುರ್ಷಿದ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅತ್ತಿತ್ತು ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಉಗ್ರರಿಗಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖರ್ಷಿದ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಿಂದೂ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಎಂಬ ಪದ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಾರಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಹಾದಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿತು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮುಕ್ತ, ನಿರ್ಭೀತ ಮತ್ತು ಬಲವರ್ಧಿತವಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ವೀಟೋ ಇಲ್ಲ. ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ಭಾರತ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವವರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಂದು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಜಾಲಗಳು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಾಟ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿವೆ. ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಅರಿವು, ಸುಧಾರಣಾ-ಚಾಲಿತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನಾದ್ಯಂತ ಅವರನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಮೋದಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಬೆನ್ನಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ದುರ್ಬಲ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಆಡಳಿತದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಡಿತನವನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಎಂದು ಕರೆದರೆ; ಬಿಜೆಪಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತವು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದುದಕ್ಕಿಂತ ಇಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಪಿತೂರಿ ಕೇವಲ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಅದು ಭಾರತದ ಆತ್ಮದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದು ವಿಫಲವಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತವು ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಬಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕಾಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಪಿತೂರಿಗಳು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನವ ಭಾರತ - ಜಾಗರೂಕ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಏಳಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿತೂರಿಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲಿದೆ.