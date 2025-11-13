ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಸಾಫಿರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೆಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟಿಸ್‌ಗಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಇಂಟರ್‌ಪೋಲ್‌ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಮುಸಾಫರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದ ಆದಿಲ್‌ನ ಸಹೋದರ.

ದೆಹಲಿ (ನ.13): ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಡಾ. ಮುಜಾಫರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೆಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಇಂಟರ್‌ಪೋಲ್‌ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ. ಮುಜಾಫರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆದಿಲ್ ಅವರ ಸಹೋದರ. ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದು ಈಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಆರೋಪಿಗಳು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಟರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.

ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಸ್ಫೋಟದ ಆರೋಪಿಗಳು ಸ್ವಿಸ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಸ್ವಿಸ್ ಆಪ್‌ ಥ್ರೀಮಾವನ್ನು ರಹಸ್ಯ ನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾಳಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳು, ದಾಳಿ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಥ್ರೀಮಾ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 

ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂಧಿಸಲಾದ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದರ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಸಿದ್ದು ಬಯಲಾಗಿದೆ..

