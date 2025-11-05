Rajnath Singh Slams Rahul Gandhi for Political Remarks on Military ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.5):ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಟೀಕಿಸಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, "ಸೇನೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಬೇಡಿ" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಬಿಹಾರದ ಬಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು 'ಸೈನ್ಯ ಧರ್ಮ' (ಸೈನಿಕನ ಧರ್ಮ) ಎಂಬ ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೇನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಮೀಸಲಾತಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು (ಬಿಜೆಪಿ) ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಸೇನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಅದು 'ಸೈನ್ಯ ಧರ್ಮ'. ಸೇನೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ತರಬೇಡಿ. ಭಾರತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಆಧಾರಿತ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು, ಇಂತಹ ವಿಭಜನೆಗಳು "ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಡಗುತಾಣಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಕೆಲವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನುಸುಳಿ ಅಮಾಯಕ ಜನರನ್ನು ಅವರ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ನಂತರ ಕೊಂದರು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ - ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದುರ್ಬಲ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದು ಈಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸೇನೆ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಬಿಹಾರದ ಕಟುಂಬದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ 10% ರಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ದಲಿತರು, ಮಹಾದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 90% ರಷ್ಟು ಜನರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯ, ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
"ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವೂ ಅವರ ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 90% ರಷ್ಟು ಜನರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು, ಭಾರತದ ಅಗ್ರ 500 ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಣ್ಯರು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
121 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.