Rahul Gandhi Drops Hydrogen Bomb of Vote Theft ಹರಿಯಾಣ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 'ವೋಟ್ ಚೋರಿ'ಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಒಬ್ಬರು 10 ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ 22 ಬಾರಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.5): ತಮ್ಮ "ವೋಟ್ ಚೋರಿ" ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಒಬ್ಬರು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವಿಭಿನ್ನ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 22 ಬಾರಿ ಮತದಾರರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು? ಆಕೆಯ ಹೆಸರೇನು? ಆಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಆದರೆ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಈಕೆ 22 ಬಾರಿ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೂ ಕೂಡ 10 ಭಿನ್ನ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅದಲ್ಲದೆ, ಆಕೆ ಬಹು ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಾ, ಸ್ವೀಟಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ರಶ್ಮಿ, ವಿಲ್ಮಾ.. ಹೀಗೆ.. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ವಿಚಾರ ಏನೆಂದರೆ, ಈಕೆ ಒಬ್ಬಳು ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಮಾಡೆಲ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿಯ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಆಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಕಲಿ ಮತಗಳು" ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳ "ಬೃಹತ್ ಕುಶಲತೆ"ಯ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೆಲುವು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2024 ರ ಹರಿಯಾಣ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ೪೮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆಯ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 37 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ 5.21 ಲಕ್ಷ ನಕಲಿ ಮತದಾರರು, 93,174 ಅಮಾನ್ಯ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು 19.26 ಲಕ್ಷ ಬಲ್ಕ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಕಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 'ಎಚ್' ಫೈಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಪದವಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಅನುಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು" ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. "ಭಾರತದ ಯುವಜನರು, ಜೆನ್ಜೀ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು 100% ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದರು. "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಮತದಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಮತಗಟ್ಟೆ ಏಜೆಂಟರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಏಕೆ ವಿಫಲರಾದರು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ. "ಯಾರಾದರೂ ಎರಡು ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮತಗಟ್ಟೆ ಏಜೆಂಟರು ಏಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿವೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಒಳಗಿನವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಕಲಿ ನಮೂದುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದೆ.