Railways Offers 3% Discount on Unreserved Tickets via RailOne App
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.30): ರೈಲ್ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಜನವರಿ 14 ರಿಂದ ಜುಲೈ 14 ರವರೆಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರೈಲ್ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್-ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ರೈಲ್ವೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CRIS) ಗೆ ನೀಡಿದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಡಿಜಿಟಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ರೈಲ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
"ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಜನವರಿ 14 ರಿಂದ ಜುಲೈ 14 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ CRIS ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.ರೈಲ್ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್-ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಈಗಿರುವ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಆರ್-ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕೊಡುಗೆ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.