ಪಿವಿ ಸಿಂಧು, ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ₹85 ಸಾವಿರದ ಟೆಂಪಲ್ ವೇಯರಬಲ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಈ ಸಾಧನದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಪಿವಿ ಸಿಂಧುಗೆ ₹85 ಸಾವಿರದ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವಂತೆ! ‘ನಾನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ
ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಸಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನವೊಂದರ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊಮಾಟೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಹೊಸ ಹೆಲ್ತ್ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮದ ‘ಟೆಂಪಲ್’ (Temple) ಎಂಬ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನವನ್ನು ಸಿಂಧು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇದು ಪಾವತಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಧು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ: ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು, ಸಿಂಧು ಟೆಂಪಲ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿಂಧು, “ನನಗೆ ಶೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೂ ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದಾದ ಅಳತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ₹85 ಸಾವಿರದ ಟೆಂಪಲ್ ಸಾಧನ?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳಂತೆ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನವಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್. ಇದು ಹಣೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಸಮೀಪ ಅಂಟಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನ ಆಕಾರದ ಸಾಧನ. ವಿಶೇಷ ಅಂಟು ಪಟ್ಟಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
ಕಂಪನಿಯ ವಿವರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಾಧನವು ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ.
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡುವಾಗಲೂ ಬಳಸಬಹುದು!
ಟೆಂಪಲ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡಬಹುದು, ಈಜಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಂಧು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಳಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅನುಭವ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೇ ಬಳಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಈಗ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
₹85,000 ಬೆಲೆ; ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್
ಟೆಂಪಲ್ ಸಾಧನದ ಬೆಲೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ ₹85,000 ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಇದರ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಡ್, ಆ್ಯಪ್ನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಟು ಪಟ್ಟಿಗಳೂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ ಸಾಧನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಳತೆಗಳ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಿಂಧು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.