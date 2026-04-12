ಪುರಿಯ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇಗುಲದ ರತ್ನ ಭಂಡಾರದ ಹೊರಗಿನ ಖಜಾನೆಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಿಂದ ಒಳಗಿನ ಖಜಾನೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಂದನ್ ಯಾತ್ರೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪುರಿಯ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇಗುಲದ ರತ್ನ ಭಂಡಾರದ ಹೊರಗಿನ ಖಜಾನೆಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ದೇಗುಲದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇಗುಲದ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅರಬಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಪಧೀ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಶುರುವಾದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತವೂ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಹೊರಗಿನ ರತ್ನ ಭಂಡಾರದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಎಎನ್ಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಳಗಿನ ಖಜಾನೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬ್ರೇಕ್
ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ (SOP) ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಿಂದ ಒಳಗಿನ ರತ್ನ ಭಂಡಾರದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಂದನ್ ಯಾತ್ರೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಮತ್ತು ದೇಗುಲದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಧೀ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಚಂದನ್ ಯಾತ್ರೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ದೇವರ ದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಎಲ್ಲವೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದ ಸಮಿತಿ
ರತ್ನ ಭಂಡಾರದ ತಪಾಸಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರಥ್ (ನಿವೃತ್ತ) ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಿನ ಖಜಾನೆಯ ಕೆಲಸ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹೊರಗಿನ ಖಜಾನೆಯ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಅದು ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಒಳಗಿನ ಖಜಾನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಹಿಂದೆ, ಒಡಿಶಾ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹರಿಚಂದನ್ ಅವರು, ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 9 ಮತ್ತು 10ರಂದು ಭಗವಾನ್ ಜಗನ್ನಾಥನ ಆಭರಣಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಎಎನ್ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಹರಿಚಂದನ್, ಬಹಾರ್ ರತ್ನ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿರುವ (ಹೊರಗಿನ ಖಜಾನೆ) ಆಭರಣಗಳ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಗದಿತ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. 'ಈ ತಿಂಗಳ 8ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ರತ್ನ ಭಂಡಾರದ ಎಣಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. 8, 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತಾರೀಖುಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಹಾರ್ ರತ್ನ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಭರಣಗಳ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ,' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
1978ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ದಾಸ್ತಾನು ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 3ಡಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. "ನಾವು 1978ರ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ, ಆಭರಣಗಳ ಸರಿಯಾದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು 3ಡಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹರಿಚಂದನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ರಥಯಾತ್ರೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. (ಎಎನ್ಐ)
