ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆ KJP21 ಐದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಚಿರತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 60ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೀತಾ ಯೋಜನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಭೋಪಾಲ್: ಭಾರತದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೀತಾ' ಯೋಜನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಸಂತಸದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆ KJP21 ಸೋಮವಾರ ಐದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನವಜಾತ ಮರಿಗಳ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಚಿರತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 60ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 41 ಚಿರತೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಜನ್ಮತಾಳಿದವುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಜನಿಸಿದ್ದ ಚೀತಾಗೆ ಮರಿ
ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಜನಿಸಿದ್ದ ಚೀತಾ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಶಿಯೋಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 5 ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಬೋಟ್ಸ್ವಾನದಿಂದ ತರಲಾದ ಗಂಡು ಚೀತಾದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮರಿಗಳು ಇವಾಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚೀತಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 60ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 41 ಚೀತಾಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಜನಿಸಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್, ‘5 ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮರಿಗಳ ಜನನವು ಅಪಾರ ಸಂತಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದರು. ಜತೆಗೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀತಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಶುವೈದ್ಯರು, ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೀತಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
32 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೆಜೆಪಿ21 ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆಯು, ಈ ಹಿಂದೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದ 'ಮುಖಿ' ಮತ್ತು 'ಕೆಜಿಪಿ12' ನಂತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮೂರನೇ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ನವಜಾತ ಮರಿಗಳ ತಂದೆ ಬೋಟ್ಸ್ವಾನನ್ ಮೂಲದ ಗಂಡು ಚಿರತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿರತೆಗಳ ಸಂತತಿಗೆ ಹೊಸ ಆನುವಂಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಬೋಟ್ಸ್ವಾನನ್ ವಂಶಾವಳಿಯ ಈ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳ ವಂಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'X' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರುವುದು ಚಿರತೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ ಪಶುವೈದ್ಯರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನದ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡದ ದಣಿವರಿಯದ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವವನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ನವಜಾತ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರೂ ಕೂಡ ಈ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೀತಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.