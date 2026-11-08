ಕೆಲವರು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಡುವುದರಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಕೆಲವರು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಡುವುದರಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಇಡೀ ಸಂಬಳವನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ಆತನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸಂಬಳದ ಹಣ ಮುಟ್ಟದ ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ!
ಧೀರಜ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪರ್ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು ಆತನ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆತ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೂ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಪ್ರತಿತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಸುವುದು ಆತನ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸ್ವೀಪರ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕ್ಷಯರೋಗ ಬಂದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ!
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಧೀರಜ್ಗೆ ಕ್ಷಯರೋಗ (ಟಿಬಿ) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಲು ಆತ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಲೇ ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸುಮಾರು 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಇರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ!
ಧೀರಜ್ನ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆತನ ತಂದೆಯೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಂದೆಯೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ಮಗನೂ ಸಂಬಳದ ಹಣವನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ಉಳಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕುಟುಂಬದವರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೂ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ.
ಮದುವೆಯಾದರೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯ!
ಧೀರಜ್ ಮದುವೆಯಾಗದಿರಲು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಕಾರಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದರೆ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ಆತನಿಗಿತ್ತಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮದುವೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ. ಆತ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದ್ದನೇ? ನೀಡಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಿತ್ತು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ!
ಧೀರಜ್ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಸಂಬಳದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಉಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಜೀವನದ ಬಹುತೇಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಇತರರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನೂ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಹಣ ಉಳಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಧೀರಜ್ ಅವರ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 'ಬಡವನಾಗಿ ಬಾಳಿ, ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಸಾಯಿ' ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಉದಾಹರಣೆಯಂತಿದೆ.