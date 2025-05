ಶತ್ರುಗೆ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಸಶಕ್ತ: ವಾಯಪಡೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತು

Read Full Article

ಆದಂಪುರ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಆದಂಪುರ ಏರ್‌ಬೇಸ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಯೋಧರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ S-400 ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಿಗ್-29 ಮತ್ತು ರಫೇಲ್ ವಿಮಾನಗಳು ಕಾಣಿಸಿದವು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ವಾಯುನೆಲೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ದುಸ್ಸಾಹಸ ಎರಡನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್‌ನಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಶತ್ರುಗಳು ಈ ವಾಯುನೆಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತರ ವಾಯುನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು, ಅದರ UAV ಗಳು, ವಿಮಾನಗಳು, ಅದರ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬಲವಾದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣೆಯ ಮುಂದೆ ನಾಶವಾಗಿವೆ.

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಕೇವಲ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದುರುದ್ದೇಶವನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಡೆದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ವಿನಾಶ ಎಂದರು. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ... ಮತ್ತೊಂದು ದಾಳಿ ನಡೆದರೆ ಭಾರತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಾಕೋಟ್ ವಾಯುದಾಳಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಈಗ ಹೊಸ ಸಾಮಾನ್ಯ.

ಸೇನೆಯನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಈ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ನಾನು ಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್: ಹೊಸ ಮಿಲಿಟರಿ ತಂತ್ರ

ಮೇ 7 ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದವು.

#WATCH | At the Adampur Air Base, PM Narendra Modi said, "Every moment of #OperationSindoor bears testimony to the capability of Indian armed forces. During this, the coordination of our armed forces was genuinely fantastic. Be it Army, Navy or Air Force - their coordination was… pic.twitter.com/8FkZvk3XVC