ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಂಗಳವಾರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೌದಿ ವಾಯುಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ F-15 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟವು. ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

🇮🇳-🇸🇦 friendship flying high!



As a special gesture for the State Visit of PM @narendramodi, his aircraft was escorted by the Royal Saudi Air Force as it entered the Saudi airspace. pic.twitter.com/ad8F9XGmDL

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) April 22, 2025