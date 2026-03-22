ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನದಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸುಸ್ಥಿರ ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಜಲ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು 'ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ ವಾಟರ್' ಎಂಬ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ನೀರಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರತಿ ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ (X) ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, "ನೀರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನದಂದು, ಪ್ರತಿ ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸೋಣ. ಸುಸ್ಥಿರ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ದಿನವೂ ಇದಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ 'ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ ವಾಟರ್' ಸಮಾವೇಶ
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಶನಿವಾರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನವು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೀರು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜಾಗತಿಕ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ "ನೀರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗತ್ವ" (Water and Gender) ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾನ ಜಲ ಆಡಳಿತದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯವು, ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನದ ಸಮಾವೇಶ 2026 ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. "ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ ವಾಟರ್" (ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನೀರಿಗಾಗಿ) ಎಂಬುದು ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. "ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು" ಮತ್ತು "ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತರಗಳು" ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಜಲ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇಲಾಖೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳು ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಮಾವೇಶ ತೋರಿಸಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ
ನೀರು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು, ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯಂತಹ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು, ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಮಾವೇಶದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವವರು
ಸುಸ್ಥಿರ ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ, ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾವೇಶವು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ಉದ್ಯಮದ ಮುಖಂಡರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು, ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ನೀರು ಬಳಸುವವರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಮಾವೇಶ ಸಾರಲಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ 'ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್' ವಿಜೇತರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಗಣತಿ ವರದಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯೂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಆಧಾರಿತ ಜಲ ಆಡಳಿತದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. "ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ ವಾಟರ್" ಅಧಿವೇಶನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಸ್ಥಿರ ಜಲ ಪಾಲನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಜಂಟಿ ಘೋಷಣೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಿವೆ. "ಯೋಚನೆಗಳು. ಆವಿಷ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯರೂಪ." (Ideas. Innovation. Action.) ಎಂಬ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 22 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. 1993 ರಿಂದ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-6 (SDG 6) ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.