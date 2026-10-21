SIR ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಪತಿ ಪರಕಾಲ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.21): ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ 'ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ' (SIR - Special Intensive Revision) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ (CEC) ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಪತಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಪರಕಾಲ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
'ಪೀಪಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ಐಆರ್' (People Against SIR) ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' (CJP) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಕೆ, ನಟ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್, ರೈತ ನಾಯಕ ರಾಕೇಶ್ ಟಿಕಾಯತ್, ಐಸಾ (AISA) ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನೇಹಾ ಬೋರಾ ಹಾಗೂ ಲೇಖಕ ತುಷಾರ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಮುಖರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯೂ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್, ಪರಕಾಲ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕರೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿಗಳ ಪ್ರಖರ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿರುವ ಲೇಖಕ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಪರಕಾಲ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, "ಹರ್ ಗಲಿ ಮೇಂ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್! (ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್!) ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2026. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ" ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ 'ಇಂಡಿಯಾ' (INDIA) ಒಕ್ಕೂಟದ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಯಾರೀ ಪರಕಾಲ ಪ್ರಭಾಕರ್?
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನರಸಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪರಕಾಲ ಪ್ರಭಾಕರ್, ದೆಹಲಿಯ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ (JNU) ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ 1986 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾತ್ರ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ದಿ ಕ್ರೂಕ್ಡ್ ಟಿಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ' (The Crooked Timber of New India) ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ನೋಟು ನಿಷೇಧ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2009 ರಲ್ಲಿ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ 'ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯಂ' ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರು. 2014 ರಿಂದ 2018 ರವರೆಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಪಿ ಎನ್ಡಿಎಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ, "ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇವರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಚಳವಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ.
13 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಟ್ - ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ರೈತರು, ದಲಿತರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ 'ಪೀಪಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ಐಆರ್' ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆಯೋಗವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಶೋಷಿತ, ಬಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ಕೋಟಿ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು "ಹರ್ ಹಾತ್ ಮೇಂ ತಿರಂಗಾ, ಹರ್ ಗಲಿ ಮೇಂ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್" (ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲೂ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್) ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವೆಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಅನ್ನು 'ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳ'ವಲ್ಲ ಎಂದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ.