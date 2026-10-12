ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಫೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಫೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಈ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದರಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಫೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು ಮಾರಾಟವಾದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿರ್ಮಿತ ಫೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕುರಿತು ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
'ಗೋರಿ ಬ್ಯೂಟಿ' ಮತ್ತು 'ಚಂದಾನಿ ವೈಟನಿಂಗ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇಪಾಳದ ಮೂಲಕ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಕ್ರೀಮ್ಗಳ ವಶ
ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನೇಪಾಳ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ್ (SSB) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಷೇಧಿತ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸರಕನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಈ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ (CDSCO) ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳ ಸಾಗಣೆ ತಡೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಹಾರದ ಕೋಸಿ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್, ಸಿಲಿಗುರಿ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗಡಿಯಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಅಸನ್ಸೋಲ್ವರೆಗೂ ಸಾಗಣೆ?
ನೇಪಾಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ನಿಷೇಧಿತ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಲಿಗುರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅಸನ್ಸೋಲ್ನಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ನೇಪಾಳದಿಂದ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿರ್ಮಿತ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ಉಜ್ವಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲಾಖೆಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ
ಈ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲು ಅವುಗಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಂತಹ ಅಗ್ಗದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಿಲಿಗುರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೈಯದ್ ವಕಾರ್ ರಾಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫೇರ್ನೆಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇವುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಗಳು, ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ದಾಸ್ತಾನು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ರೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದರಸ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳ ಆತಂಕ
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಕಳವಳವೆಂದರೆ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳು. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದರಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಭಾರ ಲೋಹಗಳು ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾನ್ಯ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರದಿಯೂ ಇದೆ.
ಪಾದರಸ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಆರ್.ಕೆ. ಚೌಧರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.