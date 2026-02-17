ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಲು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು 2023 ರ NGT ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತು, ಆದರೆ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯು ಗೌಪ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.17): ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ "ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು" ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರ "ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ" ಮತ್ತು "ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮ ಕಾರಣ" ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಸೋಮವಾರ 80,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಆರು ಸದಸ್ಯರ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು, ಇಸಿ ಷರತ್ತುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿತು.
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಟೇನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ದ್ವಿ-ಬಳಕೆಯ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು 450 MVA ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಸೌರ ಆಧಾರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಹಲವಾರು ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ NGT ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ.
ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಶಿಶ್ ಕೊಠಾರಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅದು ರಚಿಸಿದ್ದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿತು.
"ಇಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಇಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಗಮನಿಸಿದ ಉಳಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿಯು ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಗಣನೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮ ಕಾರಣ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಎನ್ಜಿಟಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2023ರ ಆದೇಶ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ ಎನ್ಜಿಟಿ
ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಲು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ 2023 ರ NGT ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತು, ಆದರೆ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯು ಗೌಪ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು.
ಹವಳಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಲೆದರ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಮೆ, ಮೆಗಾಪೋಡ್ ಮತ್ತು ಹವಳಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಲಿಟಲ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪ, ಮೆಂಚಲ್ ಮತ್ತು ಮೆರೋ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
NGT ತೀರ್ಪು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಎಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರಭಾರ) ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್, ಎನ್ಜಿಟಿ ತೀರ್ಪು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯವು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಾದದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೊನೆಯ ಆದೇಶವಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಎನ್ಜಿಟಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಿರ್ಧಾರ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ" ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಎನ್ಜಿಟಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅದರ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಷರತ್ತುಗಳು ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯವು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಈಗ ಭರವಸೆಯ ಏಕೈಕ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪರಿಸರ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2023 ರಲ್ಲಿ, ಮೆಗಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಾಚೀನ ದ್ವೀಪದ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವೀಪದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು NGT ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.