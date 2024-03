ನವದೆಹಲಿ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಕ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದು ಬಳಿಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡ್ರಗ್ ಡೀಲರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ ಖತರ್ನಾಕ್ ಖದೀಮನೋರ್ವನನ್ನು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ದಳ( ನಾರ್ಕೋಟಿಕಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯುರೋ(NCB)ಕಡೆಗೂ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದೆ. ಈತ ಕೇವಲ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್‌ ಡೀಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಇದೇ ಅಕ್ರಮ ಹಣವನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂತಾದ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದ.

ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕನೂ ಆಗಿರುವ ಈತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ದಳ ಎನ್‌ಸಿಬಿಯ ಉಪ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್‌ ಸಿಂಗ್, ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಫರ್ ಸಾಧಿಕ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇವನ ಈ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಭಾರತದಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ವರೆಗೂ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಲೇಷ್ಯಾದವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಡ್ರಗ್ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿರುವ ಈತ ಇದರಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸಿನಿಮಾ, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂತಾದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರವೆಂಬಂತೆ ತೋರಿಸಿ ಈ ಡ್ರಗ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚಿದ್ದ. ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಈತನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಬಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH | Delhi: Deputy Director General NCB Gyaneshwar Singh says, "Jaffer Sadiq, who was running the international drug trafficking network, his drug racket spread from New Delhi, Tamil Nadu and other places in India to New Zealand, Australia and Malaysia. The accused earned a… pic.twitter.com/a42cQqgLAi