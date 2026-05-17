ಭೋಜ್ಶಾಲಾ-ಕಮಲ್ ಮೌಲಾನಾ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಕುರಿತ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ‘ಏಕಪಕ್ಷೀಯ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಕಮಲ್ ಮೌಲಾನಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ಈ ತಾಣವನ್ನು ದೇವಾಲಯವೆಂದು ಘೋಷಣೆ..
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಭೋಜ್ಶಾಲಾ-ಕಮಲ್ ಮೌಲಾನಾ ಮಸೀದಿ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಕುರಿತಾದ ಆದೇಶವನ್ನು "ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ" ಎಂದು ಕಮಲ್ ಮೌಲಾನಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಎನ್ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್, 'ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅವರಿಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಆದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದೇವಾಲಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವಾಗ, ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಎಎಸ್ಐ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಬಣಕ್ಕೆ ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಎಎಸ್ಐ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೀರ್ಪು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ಸಮಿತಿ
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಭೋಜ್ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೋಜ್ಶಾಲಾ-ಕಮಲ್ ಮೌಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ದೇವಾಲಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದು, 'ನಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಂದು ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದವರು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ,' ಎಂದು ಜೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪೂಜೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಸಂತ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು' ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಜೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆವು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಮಮತಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಆದಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತಲೆಬಾಗಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 2003 ರಂದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು,' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ವಿವರಗಳು
ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿವಾದಿತ ಭೋಜ್ಶಾಲಾ-ಕಮಲ್ ಮೌಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪವು ಭೋಜ್-ಪರಮಾರ್ ರಾಜವಂಶದ ಕಾಲದ ವಾಗ್ದೇವಿ (ಸರಸ್ವತಿ) ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದೇವಾಲಯವಾದ ಭೋಜ್ಶಾಲಾ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು.
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ (ASI) ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2003ರ ಆದೇಶವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಭೋಜ್ಶಾಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಎಎಸ್ಐನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಎಸ್ಐ ಪರ ವಕೀಲ ಅವಿರಲ್ ವಿಕಾಸ್ ಖರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಸ್ಮಾರಕದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವು ಎಎಸ್ಐ ಬಳಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಖರೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ANI)
(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)