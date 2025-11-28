ಕೇರಳದ ಮೂನ್ನಾರ್ ಬಳಿ ಸ್ಕೈ ಡೈನಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಉಂಟಾದ ಕಾರಣ, ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು 120 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳ (ನ.28): ಇಡುಕ್ಕಿಯ ಮೂನ್ನಾ ಬಳಿ ಸ್ಕೈ ಡೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐದು ಮಂದಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಮಲಯಾಳಿಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಫ್ವಾನ್, ಪತ್ನಿ ತೌಫೀನಾ, ಮಕ್ಕಳಾದ ಇವಾನ್ ಮತ್ತು ಇನಾರಾ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಉದ್ಯೋಗಿ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೊದಲು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗುವೂ ಇದೆ. ಕ್ರೇನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಜನರು:
ಆನಚಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಕೈ ಡೈನಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಕೈ ಡೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಜನರ ತಂಡ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿತ್ತು. ತಂಡವು 120 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸ್ಕೈ ಡೈನಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕ್ರೇನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಮೂನ್ನಾರ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಮಾಲಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. ಘಟನೆ ನಡೆದು ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರವು ಸರಿಯಾದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.