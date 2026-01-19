ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಸಮೂಹದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಕೇಶ್‌ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಆ್ಯಂಟೀಲಿಯಾ ಬಂಗಲೆಯ ಮಾಸಿಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬಿಲ್‌ 70 ಲಕ್ಷ ರು.ಗಳಂತೆ.

ಮಾಸಿಕ 6 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್‌

ಮನೆ 27 ಅಂತಸ್ತು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಹೊಂದಿರುವ ಎತ್ತರ ಅಂದಾಜು 60 ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ 6 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ 70-80 ಲಕ್ಷ ರು. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಜಿಮ್‌, ಸ್ಪಾ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಈಜುಕೊಳ, ದೇವಸ್ಥಾನ,

ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್‌, ಸ್ಪಾ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಈಜುಕೊಳ, ದೇವಸ್ಥಾನ, 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರು ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ, ಮೇಲ್ಮಹಡಿ ಉದ್ಯಾನಗಳು, 3 ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಇವೆ. ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ಇದರ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 4500 ಕೋಟಿ ರು.ನಷ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ 15000 ಕೋಟಿ ರು.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

