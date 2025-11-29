ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಮಿಯತ್ ಉಲೇಮಾ-ಎ-ಹಿಂದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಲಾನಾ ಮಹಮೂದ್ ಮದನಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.29): ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ನಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಮಿಯತ್ ಉಲೇಮಾ-ಎ-ಹಿಂದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಲಾನಾ ಮಹಮೂದ್ ಮದನಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1991 ರ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದು ಕುರಿತಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ "ಸರ್ವೋಚ್ಚ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಮಿಯತ್ ಉಲೇಮಾ-ಎ-ಹಿಂದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಲಾನಾ ಮಹಮೂದ್ ಮದನಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ನಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಲವಾರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"1991 ರ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು 'ಸುಪ್ರೀಂ' ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಹೆಸರಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮದನಿ ಹೇಳಿದರು.
'ಮುಸ್ಲಿಮರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡ 60 ರಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು'
"ಇದೀಗ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಜನರು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಜನರು ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಜನರು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮದನಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮೂಕ 60 ಪ್ರತಿಶತ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಗುಂಪು ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿದರೆ, ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಎಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಹಾದ್ ಇರುತ್ತದೆ'
'ಜಿಹಾದ್' ಬಗ್ಗೆ ಮೌಲಾನಾ ಮದನಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಇಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪವಿತ್ರ ಪದವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ." ಜಿಹಾದ್ ಅನ್ನು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್, ಸ್ಪಿಟ್ ಜಿಹಾದ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಹಾದ್ನಂತಹ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಜಿಹಾದ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಎಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಹಾದ್ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಾತ್ಯತೀತ ದೇಶವಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿಹಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
'ಸತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಯದಿಂದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ'
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮೌಲಾನಾ ಮದನಿ ಹೇಳಿದರು, "ಸತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಶರಣಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಕ್ಷಣ. ಅದು ಜೀವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ." ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.