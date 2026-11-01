ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ₹55 ಸಾವಿರ ಹಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆತನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಲೀನ್ (Lien) ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ₹55 ಸಾವಿರ ಹಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆತನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಲೀನ್ (Lien) ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಿಕರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
₹10 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಯುವಕನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಲೀನ್!
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಿಕರ್ನ 22 ವರ್ಷದ ಸಮೀರ್ ಖಾನ್ ಖಾಸಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಕೇವಲ ₹10 ಸಾವಿರ. ಸಿಕರ್ನ ಸಲಾಸರ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪವಿರುವ ನಿರ್ಮಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರ ಬುಧವಾರ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸಮೀರ್ ತಮ್ಮ ಕೋಟಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸಿ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಅವರು ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಲೀನ್ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸಮೀರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ₹55 ಸಾವಿರ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಲೀನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನೂ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಾಯಿತು.
ಹಣವೆಲ್ಲಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ
ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಸಮೀರ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಲೀಕ ಧೀರಜ್ ಮಾಟೋಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಸಿಕರ್ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕರ್ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಹಾಯಕ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕ ದೀನದಯಾಳ್ ಅವರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ₹55 ಸಾವಿರವನ್ನೂ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ಕಾರಣ!
ದೂರು ದಾಖಲಾದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಸಮೀರ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಲೀನ್ ಮಾಹಿತಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಮೀರ್ ಖಾತೆಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮೀರ್ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ₹55 ಸಾವಿರದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕ ದೀನದಯಾಳ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಲೀನ್ (Lien)?
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 'ಲೀನ್' ಎಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವುದು. ಹೀಗೆ ಲೀನ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖಾತೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮೀರ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ನಿಜವಾದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಉಂಟಾದ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆದ ಯುವಕನಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಲೀನ್ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅವರ ₹55 ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ.