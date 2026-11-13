ಒತ್ತಡದ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ₹1,755 ಕೊಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ 3-4 ಸೀಟಿ ಹೊಡೆದರೂ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಒತ್ತಡದ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ₹1,755 ಕೊಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ 3-4 ಸೀಟಿ ಹೊಡೆದರೂ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಲಿಲ್ಲ. ಮರುದಿನ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿದಾಗಲೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗವು ಕುಕ್ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಅಂಗಡಿ, ಡೀಲರ್ ಮತ್ತು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪವಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೆಲೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ₹12,000 ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ₹3,000 ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ವೆಚ್ಚ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ₹16,755 ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಗೆ ತಲಾ ₹21,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
₹1,755 ಕೊಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ
ಮಹಿಳೆ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡೀಪ್ ಪ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ₹1,755 ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ಖರೀದಿಸಿದ ದಿನವೇ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಲು ಇಟ್ಟಾಗ 3-4 ಸೀಟಿ ಹೊಡೆದರೂ ಅನ್ನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೇಯಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗಲೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತು ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ, ಕಂಪನಿಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ತಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅಂಗಡಿಯವರು ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಲ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆ ದುರಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಹೊಸ ಕುಕ್ಕರ್ ಬದಲಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಕುಕ್ಕರ್ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಅಂಗಡಿ
ಇತ್ತ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಹೊಸ ಕುಕ್ಕರ್ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕಾ ದೋಷವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಮಹಿಳೆ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ ಅಥವಾ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ವಾದಿಸಿದರು. ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯೂ ತನ್ನ ವಾರಂಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೋಷವಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಬದಲಿಸುವುದಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಮಹಿಳೆಯ ಪರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗದ ತೀರ್ಪು
ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಆಯೋಗವು ಅಂಗಡಿ, ಡೀಲರ್ ಮತ್ತು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಗಳು ವಾರಂಟಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿತು. ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಆಯೋಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳೆ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳನ್ನೂ ಆಯೋಗ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿತು. ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆಯೋಗದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೂರುದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗುಡ್ಲಾ ತನೂಜಾ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಾರ್ರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ರಹಿಮುನ್ನಿಸಾ ಬೇಗಂ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ₹12,000 ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ₹3,000 ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ವೆಚ್ಚ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.