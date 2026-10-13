ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟವು ಬೃಹತ್ 'ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ' ನಡೆಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿದ್ದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಅಕ್ರಮ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಜಂಟಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಾಯಕರ ನಡೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟವು ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ' ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವೇಳೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸೂಪರ್ಹೀರೋ ‘ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್’ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಮುಖವಾಡ ಮತ್ತು ಜೆನ್-ಝೀ ಟ್ರೆಂಡ್:
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ 'ಇಂಡಿಯಾ' ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಿದ್ದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ, ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿದರು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ 'ಜೆನ್-ಝೀ' (Gen-Z) ಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗುಂಪೊಂದು ಈ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿತ್ತು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಆ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಖರ್ಗೆಯವರಿಗೆ ಧರಿಸಲು ನೆರವಾದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಸಂಕೇತ ಬಳಸುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು Real-life Batman, Silent Guardian ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ 'ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಎನಿಥಿಂಗ್' ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ "ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, "ನಾನು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ!" ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ನಗುತ್ತಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
'ವೋಟ್ ಚೋರಿ' ಆರೋಪ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ:
ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮತಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಆತುರದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿವೆ.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯುವುದು, ಎಸ್ಐಆರ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕಾಗದದ ಬ್ಯಾಲಟ್ ಪೇಪರ್ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಮರಳುವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜಂಟಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದವು.
ಸಿಜೆಐ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನೇರ ಭೇಟಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾವಿರಾರು ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕರು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ದೆಹಲಿಯ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬರಾಖಂಬಾ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಡೆಯಲುತ್ನಿಸಿದರೂ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ, ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಯಕರು ತೆರೆದ ವಾಹನಗಳನ್ನೇರಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದರು.
ಒಗ್ಗೂಡಿದ 'ಇಂಡಿಯಾ' ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು:
ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್, ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಆರ್ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್, ಎನ್ಸಿಪಿ (ಎಸ್ಸಿಪಿ) ನಾಯಕಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ, ಸಿಪಿಐ ನಾಯಕ ಡಿ. ರಾಜಾ, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ನಾಯಕಿ ಎಂ.ಎ. ಬೇಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತವಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ (ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸಿಎಂ), ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖು (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ) ಮತ್ತು ಎ. ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ (ತೆಲಂಗಾಣ) ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ತೀವ್ರ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಹಾಗೂ ವಾಗ್ದಾಳಿ:
ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ 'ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್' ಅವತಾರವನ್ನು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಯಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ (X) ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಗಂಭೀರ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಬಿನ್ ಜೋಡಿಯಂತೆ ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.