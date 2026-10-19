ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಕೇಳಿ ವಿಳಾಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಧುರೈ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ವೀರಮಣಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತರು ದುಬಾರಿ COD ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕಾಟ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್, PC, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ನೀಡಿ ಅವರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಮಧುರೈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ COD ಆರ್ಡರ್ಗಳ ಕಾಟ; ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್!
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಹಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಮನೆ ವಿಳಾಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಧುರೈ ಮೂಲದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ವೀರಮಣಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತರು ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ (COD) ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗೆ ಈಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವೀರಮಣಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ.
ಸಿಹಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ಆರ್ಡರ್ಗಳ ಕಾಟ!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಮಯ ವಿಡಿಯೊಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವೀರಮಣಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಹಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದುಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಇವು COD ಆರ್ಡರ್ಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಒತ್ತಡ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.69 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಆರ್ಡರ್ಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ವೀರಮಣಿ, ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪದೇಪದೇ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಥೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಸಿಹಿ ತಿರುವು
ವೀರಮಣಿಯ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ (PC), ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಸಿಹಿಯನ್ನೂ ಉಡುಗೊರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ನಕಲಿ COD ಆರ್ಡರ್ಗಳಂತಿರಲಿಲ್ಲ; ವೀರಮಣಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೀಡಲಾದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೂ ಅಗತ್ಯ
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಬ್ಬದ ಮನವಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಘಟನೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೀರಮಣಿಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದವು. ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಂದ ಈ ವೈರಲ್ ಕಥೆಗೆ ಸಂತಸದ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗಬಹುದಾದ ನೈಜ ತೊಂದರೆಯನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಈ ಘಟನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.