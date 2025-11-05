Kerala HC Muslim Man Cannot Register Second Marriage Without Notifying First Wife " ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಪತಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗೋದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಖಚಿತವಿದೆ' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪಿವಿ ಕುಂಞಿಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಚ್ಚಿ (ನ.5): ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಪುರುಷನ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವನ್ನು ಕೇರಳ ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ನಿಯಮಗಳು, 2008 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸದೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. XXXX & anar v v ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪಿ.ವಿ. ಕುಂಞಿಕೃಷ್ಣನ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ಬಹು ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಖಾತರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
"ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು 2008 ರ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ... ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ, ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಅವಳ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ಸಮರ್ಥ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ 2008 ರ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 11 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ತ್ರಿಕ್ಕರಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ನಾಲ್ಕು ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಅವರು 2017 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಆ ಮದುವೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, "ಕುರಾನ್ನ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಏಕಪತ್ನಿತ್ವ ಮತ್ತು ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಪವಾದವಾಗಿತ್ತು, ಪತಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿತು. ಕುರಾನ್ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳದಿದ್ದರೂ, ಅವಳ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ "ನ್ಯಾಯ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರೀಕನ ಹಕ್ಕು
"ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕು. ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲ. ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಮಾನವ ಸಮಸ್ಯೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕುಂಞಿಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದರು. ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ. "ಪತಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ... 99.99% ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಪತಿ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದರೆ, "ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ, "ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅವಕಾಶ ಅಗತ್ಯ... ಧರ್ಮವು ಗೌಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸರ್ವೋಚ್ಚವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಪತಿಯು ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ", ಅಂತಹ ಸೂಚನೆಯು ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕತೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಂಭವನೀಯ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧದ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ನೋಂದಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು, ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು. ತೀರ್ಪನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕುಂಞಿಕೃಷ್ಣನ್, "ಗಂಡಂದಿರು ಮರುಮದುವೆಯಾದಾಗ, ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಾದರೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.