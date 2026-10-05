ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ 65 ವರ್ಷದ 'ಪಳ್ಳಾಟ್ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ್' ಆನೆಯು ಈರಾಟ್ಟುಪೆಟ್ಟ ಬಳಿ ಸಿಡಿಲಾಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಶೂರ್ ಪೂರಂನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಆನೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'ಗಜ ಕೌಸ್ತುಭಂ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ (ಅ.5): ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಗಜಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ 65 ವರ್ಷದ 'ಪಳ್ಳಾಟ್ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ್' (Pallatt Brahmadathan) ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆನೆ, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಈರಾಟ್ಟುಪೆಟ್ಟ (Erattupetta) ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಾರೀ ಸಿಡಿಲಾಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆಯು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 5:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈರಾಟ್ಟುಪೆಟ್ಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು-ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಬೃಹತ್ ಆನೆಯನ್ನು, ಅದರ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ 'ಕೇರಳ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ'ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಪಳ್ಳಾಟ್ (Rajesh Pallatt) ಅವರ ಮೇಲಂಪಾರದಲ್ಲಿರುವ (Melampara) ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಡಿಲು ನೇರವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಆನೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ತ್ರಿಶೂರ್ ಪೂರಂನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ್
ಮೂಲತಃ ಬಿಹಾರದಿಂದ (Bihar) ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ್, ಅತ್ಯಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಭವ್ಯ ಮೈಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗಜಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಉತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ತ್ರಿಶೂರ್ ಪೂರಂ' (Thrissur Pooram) ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಕ್ಕಾವು ದೇವಾಸಂ (Paramekkavu Devaswom) ವತಿಯಿಂದ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುವ ಪೂರಂ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ್ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.
'ಗಜ ಕೌಸ್ತುಭಂ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಸೌಮ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ್ ಆನೆಯನ್ನು, ಗಜಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಿಯರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಗಜ ಕೌಸ್ತುಭಂ ಪಳ್ಳಾಟ್ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ್' ಎಂದೇ ಬಿರುದು ನೀಡಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಕಳೆ ತರುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆನೆಯೊಂದು ಹೀಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿರುವುದು ಕೇರಳದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಗಜಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶೋಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.