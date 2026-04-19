ಕೇದಾರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಿಂದ ಎಂಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಸೀಮಿತ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ಪೈನ್ ಸೂಜಿ ಮತ್ತು ಹೇಸರಗತ್ತೆ ಲದ್ದಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಯೋಮಾಸ್ ಬಳಸಿ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಠಿಣ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸೇವೆ

ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸೇವೆಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸುಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇದಾರನಾಥ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಪ್ತಕಾಶಿ, ಫಾಟಾ ಮತ್ತು ಸೆರ್ಸಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸೇವೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (UCADA) ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಹಾರಾಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಈ ಬಾರಿ ಶಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಾರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಸೋನ್‌ಪ್ರಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಕೇದಾರನಾಥದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಲೈವ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂದು UCADA ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ, ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.

ಹಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳು

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಎನ್‌ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹೆಲಿ ಸೇವಾ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಹುಲ್ ಚೌಬೆ, 'ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸೇವೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಗುಪ್ತಕಾಶಿ, ಫಾಟಾ ಮತ್ತು ಸೆರ್ಸಿಯಿಂದ ಎಂಟು ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಸೋನ್‌ಪ್ರಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಕೇದಾರನಾಥದಲ್ಲಿರುವ ಎಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಲೈವ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಗುಪ್ತಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಫಾಟಾದಿಂದ ತಲಾ 24 ಶಟಲ್ ಹಾರಾಟಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸೆರ್ಸಿಯಿಂದ 32 ಶಟಲ್ ಹಾರಾಟಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ವಿನೂತನ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶನಿವಾರ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಅವರು ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಣ್ಣೀರಿನ ಬದಲು 24 ಗಂಟೆಯೂ ಬಿಸಿ ನೀರು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಪೈನ್ ಮರದ ಸೂಜಿಗಳು (ಪಿರುಲ್) ಮತ್ತು ಹೇಸರಗತ್ತೆಯ ಲದ್ದಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಯೋಮಾಸ್ ಪೆಲ್ಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗೀಸರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಬಿಸಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಗಢವಾಲ್ ಮಂಡಲ್ ವಿಕಾಸ್ ನಿಗಮ್ (GMVN) ಕೇದಾರನಾಥ ಮತ್ತು ಲಿಂಚೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೀಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿನೂತನ ಉಪಕ್ರಮವು ಕೇದಾರನಾಥ ಯಾತ್ರಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಸರಗತ್ತೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪೈನ್ ಸೂಜಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೇದಾರನಾಥ ದೇಗುಲದ ಬಾಗಿಲು ಯಾವಾಗ ತೆರೆಯುತ್ತೆ?

ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಪವಿತ್ರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು 2026ರ ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಉತ್ಸಾಹ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತವು ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. (ANI)