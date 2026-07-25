1999ರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೇನಾ ನೆರವು ನೀಡಿತ್ತು. ಲೇಸರ್-ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲು ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯು ಯುದ್ಧದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ಕರ್ನಲ್ ತೇಜೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ ತ್ಯಾಗಿ (ನಿವೃತ್ತ), ವೀರ ಚಕ್ರ, 1971ರ ಯುದ್ಧದ ವೀರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು, ಕಾರ್ಗಿಲ್ನ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಹೋರಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಯೋಧರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ನಿಂತುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಮ್ಮಂತಹವರಿಗೆ, ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವು ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಒಂದು ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿರಳವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಯುದ್ಧವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಬಲ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಶತ್ರುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಪಕ್ಕ ನಿಂತ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಈಗ ದಾಖಲಿತ ಸೇನಾ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಇದರ ಉತ್ತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂಬುದು.
1999ರ ವಸಂತ ಋತು ಭಾರತದ ಸೇನಾ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಗಂಭೀರ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಬಯಲುಗೊಳಿಸಿತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೆಲದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿಸುವ ಎತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್-ದ್ರಾಸ್ ವಲಯದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪಡೆಗಳನ್ನು, ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ ದಾಟಬಾರದೆಂಬ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗುಂಡಿನ ಸುರಿಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಶಿಖರಗಳನ್ನೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೆಲದ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ವಾಯು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಇತ್ತು. ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಖರತೆಯದ್ದು. ಸೀಮಿತ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನಗಳಿಂದ, ಕಿರಿದಾದ ಮತ್ತು ಕಡಿದಾದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಿರಾಜ್ 2000ಎಚ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಲೇಸರ್-ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಲೈಟನಿಂಗ್ ಲೇಸರ್ ಡಿಸೈನೇಟರ್ ಪಾಡ್ನ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು 1998ರ ಪೋಖ್ರಾನ್ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಂತರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸೀಮಿತ ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದವು.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರನಾಗಿತ್ತು. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ರವಾನೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲೈಟನಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಿರಾಜ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಲೇಸರ್-ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಪೂರೈಸಿತು. ನೆಲದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ ಬೊಫೋರ್ಸ್ ಫಿರಂಗಿಗಳಿಗಾಗಿ 155 ಎಂಎಂ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನೂ, ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಶತ್ರು ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿರಂತರ ವಿಚಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ ಸರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಹೆರಾನ್ ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವಾಹನಗಳನ್ನೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪೂರೈಸಿತು. 1999ರ ಜೂನ್ 24ರಂದು, ಒಂದು ಮಿರಾಜ್ 2000ಎಚ್ ಲೈಟನಿಂಗ್ ಪಾಡ್ ಬಳಸಿ ಟೈಗರ್ ಹಿಲ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಲೇಸರ್-ನಿರ್ದೇಶಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಿಂದ ಲೇಸರ್-ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ಬಾಂಬ್ಗಳ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧ ಬಳಕೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಯುದ್ಧದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿತು. ಟೈಗರ್ ಹಿಲ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಆ ಕ್ಷಣವು ಕೇವಲ ಸೇನಾ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಅದು ಭಾರತ-ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದನಶೀಲ, ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗಿನ ಅನುಭವವು ನಿಖರವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿತು. ನಂತರ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಂಬಂಧವು ಆ ಪಾಠದಿಂದಲೇ ಆಕಾರ ಪಡೆಯಿತು.
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಇಸ್ರೇಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಹೆರಾನ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಚರ್ ಯುಎವಿಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿರಂತರ ಕಣ್ಗಾವಲು ಒದಗಿಸಿದವು. ಫಾಲ್ಕನ್ ವೈಮಾನಿಕ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತದ ವೈಮಾನಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರಿವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದವು. ಸ್ಪೈಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್-ವಿರೋಧಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ನೆಲದ ಪಡೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದವು. ಸ್ಪೈಸ್-2000 ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ಬಾಂಬ್ ಕಿಟ್ಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ನಿಖರತಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ, 2019ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯ ಬಾಲಾಕೋಟ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ನ ತರಬೇತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಆಳವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಖರೀದಿದಾರ-ಮಾರಾಟಗಾರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸಹ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಧಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
2025ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾ ಮತ್ತು ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಭಾರತೀಯ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್-ನಿರ್ಮಿತ ಹರೋಪ್ ಲೋಯ್ಟರಿಂಗ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಸ್-250 ನಿಖರತಾ ಬಾಂಬ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ವಿಚಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದಾಳಿಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಒಂದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವ ಲೋಯ್ಟರಿಂಗ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವಾದ ಹರೋಪ್, ಕಾರ್ಗಿಲ್ನ ಪಾಠಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ದಾಳಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಆ ಸಲಕರಣೆಯು ಒಂದೇ ವಿಮಾನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿತು.
2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯ ಜೆರುಸಲೇಂ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಈಗ ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನೆತನ್ಯಾಹು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಶಾಂತಿ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಎತ್ತರಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಹೊಸದೇನನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗೆ ಅವರು ಶಾಶ್ವತ ರಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನೆ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತಾ ನಿಧಿಯು, ಖರೀದಿದಾರನಿಂದ ಸಹ-ಉತ್ಪಾದಕನಾಗುವ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಘೋಷಿತ ಗುರಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿ ಮಾನವರಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್-ವಿರೋಧಿ ವೇದಿಕೆಗಳ ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ, ಮೂರನೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. 1999ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಪಥದ ತಾರ್ಕಿಕ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಇದಾಗಿದೆ.
ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ-ವಿರೋಧಿ ಆಯಾಮವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಭಾರತದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಲ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನೆತನ್ಯಾಹುಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆ ಧನ್ಯವಾದವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ, ವಿಶೇಷ ಪಡೆಗಳ ತರಬೇತಿ ಸಹಕಾರ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದೇಶವೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗೆ ಇಳಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಶಕ್ತವಾಗದ ಬೆದರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ.
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್ನ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡದ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕದ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ತೂಗಿನೋಡದ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನ ಅಗತ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾಗ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ರಚನೆಯು ಅದರ ಇತಿಹಾಸದ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಟೈಗರ್ ಹಿಲ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದ ಯೋಧರು, ಅವರ ಯುದ್ಧ ಕಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸಂಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.