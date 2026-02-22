India AI Mission for farmers: ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಕೃಷಿ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಂಡಿಯಾ AI ಮಿಷನ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ AI ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಕೃಷಿ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'AI4Agri 2026' ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೃಷಿ ನೀತಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವೇ AI ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಇಲ್ಲಿನ 'ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ AI ಕುರಿತ ಜಾಗತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026'ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ, ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ AI ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಲ್ಲದು' ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. 'AI ನೀಡುವುದು ಕೇವಲ ಹೊಸ ರೋಗನಿರ್ಣಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಬಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ' ಎಂದ ಅವರು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 60 ಕೋಟಿ ರೈತರ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೂ, ಅದು ಈ ಶತಮಾನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಅವಕಾಶವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ AI ಯೋಜನೆ
ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಪರಂಪರಾಗತ ವಲಯ ಎನ್ನುವ ಬದಲು, ಆಯಕಟ್ಟಿನ ವಲಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ AI ಯೋಜನೆಯನ್ನು ₹10,372 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ 'ಇಂಡಿಯಾ AI ಮಿಷನ್' ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿದರು. ಈ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ದೇಶೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಡೇಟಾಸೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಒಡೆತನದ 'ಭಾರತ್ಜೆನ್' (BharatGen) ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ 22 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 'ಅಗ್ರಿ ಪರಮ್' (Agri Param) ಎಂಬ ಕೃಷಿ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಸಲಹೆ-ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದು ಮರಾಠಿ, ಭೋಜ್ಪುರಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ AI ಆಗಿದೆ,' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ (DST) ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ 'ಇಂಡಿಯಾ AI ಓಪನ್ ಸ್ಟಾಕ್' ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕೃಷಿ-AI ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅನುಸಂಧಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಐಐಟಿಗಳು, ಐಐಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಐಸಿಎಆರ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಡೀಪ್-ಟೆಕ್ ಮತ್ತು AI ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.
ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ AI-ಚಾಲಿತ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು
ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ 'ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್' (Soil Health Cards) ಮತ್ತು 'ಸ್ವಾಮಿತ್ವ' (Swamitva) ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ರೈತರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು "ಭಯಪಡುವ ಬದಲು, ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು" ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಪಾತ್ರವೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ರೋಗ-ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು, ಕೀಟ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ರೋಗಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಬೆಳೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು (circular crop economy) ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ
ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ 14 ಕೋಟಿ ಕೃಷಿ ಹಿಡುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರದ್ದಾಗಿವೆ. AI-ಚಾಲಿತ ಸಲಹೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ರೈತನು ಬೀಜ-ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವ ಸಮಯ, ಕೀಟಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹5,000 ಉಳಿಸಿದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ₹70,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವಕಾಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ₹500 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ 'ಮಹಾ ಕೃಷಿ-AI ನೀತಿ 2025-29' ಅನ್ನು ಮಾದರಿ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಅವರು, ಇಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026-27ರಲ್ಲಿ 'ಭಾರತ್-ವಿಸ್ತಾರ್' (Bharat-VISTAAR) ಎಂಬ ಬಹುಭಾಷಾ AI ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 'ಅಗ್ರಿಸ್ಟ್ಯಾಕ್' ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐಸಿಎಆರ್ನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ರೈತರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಧಗಳು, ಹವಾಮಾನ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಣ್ಣ, ಉದ್ದೇಶಿತ AI ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಬಳಸಬಹುದು.
ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಕರೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (federated national architecture) ಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, 'ಮಹಾಅಗ್ರಿಎಕ್ಸ್' (MahaAgriX) ನಂತಹ ಕೃಷಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 'ಅಗ್ರಿ ಡೇಟಾ ಕಾಮನ್ಸ್' ಆಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬೆಳೆ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಡೇಟಾಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, DST, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ICRISAT, ICAR ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ-AI ಸಂಶೋಧನಾ ಜಾಲ'ಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಕೃಷಿ-AI ಅನ್ನು "ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಉತ್ಪಾದಕತಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಬದಲು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವಂತೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ರೈತರು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
'ರೈತನಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ AI ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಲಿ, ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಕೃಷಿ-AI ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ಸಹ-ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಭಾರತದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. (ANI)
