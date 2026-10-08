ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ನೀವು ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯೇ Mauji Time Café. ವಂದಿತಾ ಪುರೋಹಿತ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಉದ್ಯಮ ಇಂದು ಪುಣೆ ಮತ್ತು ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗಂಟೆಗೆ ₹210ರಿಂದ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು ₹2 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಾಫಿಗೆ ಹಣವಲ್ಲ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಣ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಫೆಗೆ ಹೋದರೆ ಕಾಫಿ, ಟೀ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಪುಣೆಯ Mauji – The Time Cafeನಲ್ಲಿ ನಿಯಮವೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ, ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯನ್ನು 2020ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉದ್ಯಮಿ ವಂದಿತಾ ಪುರೋಹಿತ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. Mauji ತನ್ನನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅತಿದೊಡ್ಡ Time Café ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕಾಫಿಗಿಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ ಜಾಗ
ಕೋ-ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕೆಫೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂದಿತಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಿದರು. ಹಲವರಿಗೆ ಕೆಫೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪಾನೀಯವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು, ಓದುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕಳೆಯುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ.
ಅದೇ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ Mauji ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ TraWorkನ ಭಾಗವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದು ಕೆಲಸ, ಮಾತುಕತೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ‘third space’ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿತು.
ಕೋವಿಡ್ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ
2020ರ ಮಾರ್ಚ್ 14ರಂದು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ 6,000 ಚದರ ಅಡಿ ಬಂಗಲಿಯನ್ನು ವಂದಿತಾ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಆದರೂ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನೂ ತಾವೇ ರೂಪಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ₹80–90 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ Maujiಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಕೆಫೆ 2020ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು.
ಗಂಟೆಗೆ ₹210ರಿಂದ ಶುರು
Maujiಯ Time Café ಸೇವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಂಟೆಗೆ ₹210ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ unlimited beverages, DIY snacks, Wi-Fi ಮತ್ತು ಜಾಗ ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ತಂದು ತಿನ್ನಬಹುದು ಕೂಡ.
ಮೂರು ಕೆಫೆ, ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು
ಇಂದು Mauji ಪುಣೆ ಮತ್ತು ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೆಫೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪುಣೆಯ Bhosale Nagarನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ 6,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 150 ಜನರಿಗೆ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು 55 dedicated co-working seats ಹೊಂದಿದೆ. ನಾಗಪುರದ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಗಳು New Colony ಮತ್ತು Laxmi Nagarದಲ್ಲಿವೆ.
ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ co-working space ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ creator studios, event spaces, library, maker space ಮತ್ತು art storeಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಇವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 32 ಜನರ ತಂಡವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 400–500 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು ₹2 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ.
ಒಂದು ಸರಳ ಆಲೋಚನೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾದರಿ
Mauji ಕಥೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಕೇವಲ ಕೆಫೆಯಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾದರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಫಿ ಮಾರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜನರು ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡಿದ ಈ ಮಾದರಿ, ಭಾರತದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಜಾಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.