ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಉಂಟಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ 20 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ/ಮಾಸ್ಕೋ (ಏ.28): ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ (Middle East) ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವು ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ 'ಯೂರಿಯಾ' ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ 20 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
ಯುದ್ಧ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡೆ
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಯೂರಿಯಾ ಆಮದಿನ ಪೈಕಿ ಶೇ. 71ರಷ್ಟನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ 'ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ'ಯ (Strait of Hormuz) ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (LNG) ಸರಬರಾಜಿನ ಮೇಲೂ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
3 ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆ
ಈ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ (Joint Venture) ಭಾರತದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ.ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (IPL), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (RCFL) ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NFL).
ಈ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ರಷ್ಯಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನಾ ದೈತ್ಯ 'ಉರಲ್ಕೆಮ್ ಗ್ರೂಪ್' (Uralchem) ಉಳಿದ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಸಮಾರಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಟೊಗ್ಲಿಯಾಟ್ಟಿ (Togliatti) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ.
ವೇಗ ಪಡೆದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ವರದಿ
ಯೋಜನೆಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (PDIL) ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ವ-ಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಯನ್ನು (Pre-feasibility report) ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 11 ಸದಸ್ಯರ ನಿಯೋಗ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಎಸ್. ಗಹ್ಲೌತ್ ಅವರು, "ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ," ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯೂರಿಯಾ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ?
ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಆಧಾರಿತ ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಭಾರತವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 400 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೇವಲ 300 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮಾತ್ರ. 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸುಮಾರು 2.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕಾರಣ, ಸರ್ಕಾರವು 2026ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾದಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ಅಂದಾಜು $935 ರಿಂದ $959 ದರದಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕಾ ಪತ್ರಕ್ಕೆ (MoU) ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.