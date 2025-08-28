- Home
ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕ ಬೆದರಿಕೆ ನಡುವೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ! 2038 ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ, EY ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ
ಪೆಹಲ್ಗಾಂ ಉಗ್ರ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಆಪರೇಶನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆದಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆ ಕಾರಣ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಭಾರತ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ಬುಧವಾರ ಎರಡು ದಿನ ಸತತ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯ ಜೀವ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
India latest news Live ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಬಾಲಕನ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಟ್ಟ ಸಹಪಾಠಿಗಳು
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
India latest news Live ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ ತವಿ ನದಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ
ತವಿ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದಿದೆ. ಮೇಘ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ತವಿ ನದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚೆನಾಬ್ನಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದೆ. ನದಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಭಾರತ ಸತತವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದೆ.