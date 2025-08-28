07:58 AM (IST) Aug 28

India latest news Live ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕ ಬೆದರಿಕೆ ನಡುವೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ! 2038 ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ, EY ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ

EY ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2038 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಲಿದೆ. ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು. ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
07:50 AM (IST) Aug 28

India latest news Live ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೂರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಬಾಲಕನ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಟ್ಟ ಸಹಪಾಠಿಗಳು

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

07:29 AM (IST) Aug 28

India latest news Live ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ ತವಿ ನದಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ

ತವಿ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದಿದೆ. ಮೇಘ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ತವಿ ನದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚೆನಾಬ್‌ನಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದೆ. ನದಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಭಾರತ ಸತತವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದೆ.

 