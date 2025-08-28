EY ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2038 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಲಿದೆ. ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು. ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ! EY ಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2038 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ಸಮಾನತೆ (PPP) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 34.2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ನ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ (GDP) ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಲಿದೆ. ಈ ಅಂದಾಜು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ (IMF) ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಇದು ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ:
ವರದಿಯು ಭಾರತದ ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 28.8 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತವು ಉಳಿತಾಯ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲ-ಜಿಡಿಪಿ ಅನುಪಾತವು 2024 ರಲ್ಲಿ 81.3% ರಿಂದ 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ 75.8% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. IMF ಪ್ರಕಾರ, 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು 20.7 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಚೀನಾ, ಅಮೆರಿಕ, ಜಪಾನ್ಗೆ ಸವಾಲು:
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಚೀನಾವು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ 42.2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ, ಆದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾಲದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವು 120% ರಷ್ಟು GDP-ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಭಾರತದ ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ, ಮತ್ತು ಸಾಲ-ಜಿಡಿಪಿ ಸಮತೋಲನವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.
ಸುಂಕ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?
ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ 50% ಸುಂಕ (ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ 25% ಮೂಲ ಸುಂಕ + 25% ದಂಡ) ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿಯ ಮೇಲೆ 0.9% ರಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು EY ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಕೇವಲ 0.1% ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ
EY ವರದಿಯು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲವೆಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಉಳಿತಾಯ ದರ, ಮತ್ತು ಸಾಲ-ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮತೋಲನದೊಂದಿಗೆ, 2038 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಲಿದೆ.