ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಒಐ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.28): ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ (TBMs) ಭಾರತವು ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ BEML, ದೇಶೀಯವಾಗಿ TBMs ತಯಾರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಸಲಹಾಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. "ಈ ಟೆಂಡರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಲಹೆಗಾಗಿ, ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಒಂದು ಮೂಲ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿಇಎಂಎಲ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿಬಿಎಂಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ (ಇಒಐ)ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯು 6 ಮೀಟರ್ಗಳಿಂದ 16.5 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದವರೆಗಿನ ಟಿಬಿಎಂಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಸಕ್ತ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು, ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಗಳು, ಜಲವಿದ್ಯುತ್, ನೀರಾವರಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಟಿಬಿಎಂಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (MoHUA) ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಟಿಬಿಎಂ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಇಎಂಎಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು MoHUA ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಯು 6 ಮೀ ನಿಂದ 15 ಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಟಿಬಿಎಂಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿತು.
"BEML ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 6.5 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದ TBM ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಬಹುಶಃ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (DMRC) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು MoHUA ಮೂಲ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲವು 23 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 1,013 ಕಿ.ಮೀ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. 2025-26ರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ 34,807 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ, ಇದು 2013-14ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಭೂತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಸುರಂಗ ಜ್ಯಾಮಿತಿ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಗುರಿಗಳು, ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯೋಜನೆ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
"ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಭೂಮಿಯ ಒತ್ತಡ ಸಮತೋಲನ (EPB), ಸ್ಲರಿ, ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡ್ನಂತಹ ಸೂಕ್ತವಾದ TBM ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿಶ್ರ-ಮುಖ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಇಎಂಎಲ್, ಟಿಬಿಎಂಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಕಂಪನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಬಿಗಿಯಾದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. "ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸೇವಾ ಜಾಲವು ವಿನ್ಯಾಸ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಯು ತನ್ನ ಇಒಐ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದು TBM ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ BEML ನ ಮೊದಲ ಉದ್ಯಮವಲ್ಲ. 2009 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ TBM ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು BEML ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂಲದ NFM ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು. ಆದರೆ, 2018 ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಹ್ಲ್ಹೌಸರ್ NFM ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು, ಇದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆರೆಂಕ್ನೆಕ್ಟ್ (ಜರ್ಮನಿ), ಟೆರಾಟೆಕ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), CRCHI ಮತ್ತು STEC (ಚೀನಾ), ಮತ್ತು ಕೊಮಾಟ್ಸು (ಜಪಾನ್) ಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ TBM ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು TBM ಆಮದನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿತು, ಇದು ಮುಂಬೈನ ಭೂಗತ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.
ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ (ಕೆಜಿಎಫ್), ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ: ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ, ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ಮತ್ತು ರೈಲು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ.