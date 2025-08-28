ಇಸ್ರೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಆಮದುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.28): ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಗಿರುವ IN-SPACe ಬುಧವಾರ, ಇಸ್ರೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಐದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ದೇಶದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NSIL), ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರ (IN-SPACe) ನಡುವೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಈ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಆಮದುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆಟೋಮೋಟಿವ್, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು IN-SPACE ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಸ್ರೋದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ, SAC ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದ ಕೋ-ಫೈರ್ಡ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ (LTCC) ಮಲ್ಟಿ-ಚಿಪ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಬಹು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪುಣೆಯ ವೋಲ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಮಿಕಾನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಬಳಕೆಗಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆರ್ಟಿ-ಪಿಸಿಆರ್ ಕಿಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವೋಲ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಮದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ (ToT) ದೇಶೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
VSSC ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕೊಠಡಿ-ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಅಂಟು RTV ಸಿಲಿಕೋನ್ ಸಿಂಗಲ್-ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಟು (SILCEM R9) ಅನ್ನು ಸೌರ ಫಲಕ ಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ರೆಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಅಂಟು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಟಿಒಟಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಕರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
"ಈ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೇರವಾಗಿ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯವನ್ನು ಮೀರಿದ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ" ಎಂದು IN-SPACE ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪವನ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಹೇಳಿದರು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಅಜಿಸ್ಟಾ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, VSSC ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಡೆಹಿಸಿವ್ಸ್ EFA 1753 ಮತ್ತು EFA 1752 ತಯಾರಿಕೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
URSC ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 30W HMC DC-DC ಪರಿವರ್ತಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನಂತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, URSC ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 3D-ಮುದ್ರಿತ Al-10Si-Mg ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಆನೋಡೈಸೇಶನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪುಷ್ಪಕ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
"ಇಂದಿನ ಐದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳೊಂದಿಗೆ (ಟಿಟಿಎ) ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ಟಿಟಿಎಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 98 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ" ಎಂದು ಐಎನ್-ಸ್ಪೇಸ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೀವ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.