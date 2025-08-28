ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.28): ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಲು ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಕೊನೆಗೊಂಡ "ಸಂಘದ ಪ್ರಯಾಣದ 100 ವರ್ಷಗಳು - ಹೊಸ ದಿಗಂತಗಳು" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾಗವತ್, ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ವೈದ್ಯರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬವು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಾವು 'ಹಮ್ ದೋ, ಹಮಾರೆ 3' ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೀತಿಯು "2.1 ಮಕ್ಕಳು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು" ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. "ಕುಟುಂಬಗಳು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ಇರಬಾರದು" ಎಂದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳಿದರು. "ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂವರು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅಹಂ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ... ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 2.1 ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ 0.1 ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗಣಿತದಲ್ಲಿ, 2*1 2 ಆಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಜನನಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಎರಡರ ನಂತರ, ಅದು ಮೂರು ಆಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾಗವತ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಮತೋಲನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಮತೋಲನ ಬದಲಾದರೆ, ದೇಶವು ವಿಭಜನೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ, "ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು; ಅವು ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಭಾಗವತ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಭಾಗವತ್ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, 2.1 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಫಲವತ್ತತೆ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಾಜಗಳು ಅಳಿವಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ದರವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
"ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 2.1 ರ ಫಲವತ್ತತೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಆ ಸಮಾಜವು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದರು.