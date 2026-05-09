09:11 AM (IST) May 09

ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತಿಗೆ ಹೆಣಗಾಡ್ತಿರೋ ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ; ರಾತ್ರಿಯೇ ಲೋಕಭವನಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ TTV ದಿನಕರನ್

ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಬಹುಮತವಿಲ್ಲದೆ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಎಎಂಎಂಕೆ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಪತ್ರ ನಕಲಿ ಎಂದು ಟಿಟಿವಿ ದಿನಕರನ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಎಂಎಂಕೆ ಶಾಸಕರು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟಿವಿಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

08:06 AM (IST) May 09

ಹೋರ್ಮುಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇರಾನ್‌, ಅಮೆರಿಕ ಪರಸ್ಪರ ಗುಂಡೇಟು; ಇರಾನಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ - UAE ಆರೋಪ

ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಡುವೆಯೂ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಹೋರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಯುಎಇ ಕೂಡ ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

