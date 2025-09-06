LIVE NOW
India Latest News Live: ಮೂನ್ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳಿಗೆ 8.8 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ: 'ಇರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ಅರೆಜೀವವಾಗಿರು ತ್ತೇವೆ' ಎನ್ನುವವರ ನಡುವೆ ಕೆಲವರು ಒಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ 2-3 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿ ಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ನಡೆಯುವುದು ಎಂದು ಕೊಂಡರೆ ಭ್ರಮೆ. ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆಲಸದಾಕೆಯೊಬ್ಬಳು ಹೀಗೆ ಮೂನ್ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಳ ಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 53 ವರ್ಷದ ಈಕೆ, ತನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರ ಮನೆಯ ಜತೆಗೆ ಇನ್ನೆ ರಡು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಬಯಲಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕೋರ್ಟ್ ಆಕೆಗೆ 8.8 ಲಕ್ಷರು. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಬಳಿ ವಾದ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ನಾವೇ ಕಲ್ಲೆತ್ತಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತೆ.