Pitru Paksha + ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ತರ್ಪಣ ಹೇಗೆ? ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಯಾವುದು?
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ 2025 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 15 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ತರ್ಪಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಯಾವುದು?
- FB
- TW
- Linkdin
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದೊಂದಿಗೆ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಆರಂಭ
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ 2025 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 15 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ತರ್ಪಣದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಮೊದಲ ದಿನವು ಬಲವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ನಾಳೆಯಿಂದ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ - ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಈ ಸಮಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಶಕದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ಗ್ರಹಣ
ನಾಳೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ದಶಕದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಾದ್ಯಂತ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಕತಾಳೀಯತೆಯು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರಹಣಗಳು ಶಕ್ತಿಯುತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮೊದಲ ದಿನವನ್ನು ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತರ್ಪಣ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಪೂರ್ವಜರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ದಾರವನ್ನು ಬಲ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರ ದಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮೇಲಿನ ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು.
ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು
ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು, ಹಾಲು, ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಲಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಡಚಿ ಕೈಗಳಿಂದ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮಂತ್ರಗಳ ಮಹತ್ವ
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ತರ್ಪಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಠಣವೆಂದರೆ "ಓಂ ಪಿತೃಭ್ಯಃ ನಮಃ", ಇದನ್ನು ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ
ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಸಾಧಕನನ್ನು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರ್ಪಣೆಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪುರೋಹಿತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಜಪ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ತರ್ಪಣ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯ
ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯವನ್ನು ಕುತುಪ್ ಕಾಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಮದುವೆಗಳು, ಗೃಹಪ್ರವೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳಂತಹ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ನಿಷಿದ್ಧ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಭಕ್ತರು ತರ್ಪಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಾಗೆಗಳು, ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಜರ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರ ನದಿಯ ಬಳಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಶುದ್ಧತೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಚರಣೆಗಳು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.